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В Восточном Казахстане из-за сильных морозов школьников перевели на дистанционное обучение

CentralAsia (KZ) -  По данным управления образования Восточно-Казахстанской области, в среду, 18 декабря, на дистанционное обучение переходят учащиеся пяти районов области, сообщает «Казинформ».

Так, в ⁠Курчумском районе -23-29 °C, отменены занятия для первой и второй смен, а учащиеся 0-11 классов Ушбулакской школы переведены на дистанционное обучение.

В Алтайском районе -28-37 °C, на дистанционное обучение переведены учащиеся 0-4 классов в семи школах, в семи школах дистанционно будут учиться учащиеся 0-9 классов, еще три школы полностью переведены на дистанционное обучение.

В Маркакольском районе -30-37°C, на дистанционное обучение переведены учащиеся 1-9 классов Урынхайской школы и начальные классы Шанагатинской школы.

В Самарском районе -30°C, школа им. И. Яроцкого переводит учащихся 0-4 классов на дистанционное обучение.

В Уланском районе -27-29 °C, Гагаринская средняя школа вводит онлайн-формат обучения для 0-4 классов.

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