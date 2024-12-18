В Уганде вспыхнула неизвестная болезнь, вызывающая неконтролируемую дрожь

CentralAsia (CA) - В Уганде зафиксирована вспышка болезни, основной симптом которой — сильная дрожь, мешающая людям передвигаться.

По данным Daily Mail, заболевших уже около 300 человек. Большинство из них — женщины и девочки, проживающие в районе Бундибугио.

Среди других симптомов — высокая температура и общее недомогание. По словам окружного санитарного врача доктора Кийиты Кристофера, случаи заболевания пока не выходят за пределы Бундибугио. Для определения природы болезни образцы были переданы в министерство здравоохранения страны.

Медики отмечают, что пациенты хорошо реагируют на курс антибиотиков, но некоторые предпочитают обращаться к растительным средствам, что врачи считают опасным. Доктор Кийита призвал жителей при первых симптомах сразу обращаться к врачам.

Одна из заболевших, Пейшенс Катусииме, рассказала, что болезнь сопровождалась ощущением паралича и неконтролируемой дрожью.

«Я не могла двигаться, но моё тело тряслось. Это было пугающе. Меня отвезли в больницу, и теперь я чувствую себя лучше», — поделилась она.

Врачи продолжают исследовать болезнь и пытаться предотвратить ее распространение.