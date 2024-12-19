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Временное Соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза отложено, — Вице-премьер Монголии
вице-премьер АМАРСАЙХАН Сайнбуян.
вице-премьер АМАРСАЙХАН Сайнбуян.

CentralAsia (MNG) -  18 декабря состоялось очередное заседание правительства. Решение заседания представил вице-премьер АМАРСАЙХАН Сайнбуян.

«Мне бизнесмены направили запрос о встрече со мной по временному соглашению о создании Евразийского экономического союза. После этого Министерство экономики и руководители соответствующих рабочих групп встретились и обменялись комментариями и мнениями о ходе реализации этого соглашения. Сегодня министр экономики, первый вице-премьер ГАНТӨМӨР Лувсанням представил этот вопрос на заседании правительства. Вопрос этого соглашения будет временно отложен с заседания Правительства, но переговоры по Соглашению о свободной торговле Евразийского экономического союза будут продолжены, при этом мнения предприятий, занятых в национальном производстве, будут тщательно отражены, а будут услышаны мнения предприятий-экспортеров. Также отложено временное соглашение о создании Евразийского экономического союза, чтобы пересмотреть товары на внешний рынок и предложить населению недорогие товары. Все это будет пересмотрено и временное соглашение о создании Евразийского экономического союза было отложено» — сообщил он.

Данное временное соглашение было отложено по той причине, что «в целях детального отражения предложений национальных производителей и предприятий переговоры должны включать содержание, поддерживающее деятельность отечественных производителей и предприятий и защищающее интересы потребителей, и переговоры должны проводиться на этих условиях»

источник: MiddleAsianNews

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