Временное Соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза отложено, — Вице-премьер Монголии

вице-премьер АМАРСАЙХАН Сайнбуян.

CentralAsia (MNG) - 18 декабря состоялось очередное заседание правительства. Решение заседания представил вице-премьер АМАРСАЙХАН Сайнбуян.

«Мне бизнесмены направили запрос о встрече со мной по временному соглашению о создании Евразийского экономического союза. После этого Министерство экономики и руководители соответствующих рабочих групп встретились и обменялись комментариями и мнениями о ходе реализации этого соглашения. Сегодня министр экономики, первый вице-премьер ГАНТӨМӨР Лувсанням представил этот вопрос на заседании правительства. Вопрос этого соглашения будет временно отложен с заседания Правительства, но переговоры по Соглашению о свободной торговле Евразийского экономического союза будут продолжены, при этом мнения предприятий, занятых в национальном производстве, будут тщательно отражены, а будут услышаны мнения предприятий-экспортеров. Также отложено временное соглашение о создании Евразийского экономического союза, чтобы пересмотреть товары на внешний рынок и предложить населению недорогие товары. Все это будет пересмотрено и временное соглашение о создании Евразийского экономического союза было отложено» — сообщил он.

Данное временное соглашение было отложено по той причине, что «в целях детального отражения предложений национальных производителей и предприятий переговоры должны включать содержание, поддерживающее деятельность отечественных производителей и предприятий и защищающее интересы потребителей, и переговоры должны проводиться на этих условиях»

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения