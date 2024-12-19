Погребальный комплекс аристократов хунну-монголов будет зарегистрирован как всемирное культурное наследие

CentralAsia (MNG) -

Рабочая группа провела третье обсуждение по регистрации погребальных комплексов аристократов хунну-монголов в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в конференц-зале Национального музея Монголии «Чингисхан» 11 декабря 2024 года.

В ходе встречи участники рассмотрели и представили предложения по необходимым изменениям на основе рекомендаций Центра всемирного наследия. Был показан документальный фильм, а команда проекта номинации представила свою завершенную работу. Участники дали отзывы и рекомендации по улучшению. В соответствии с рекомендациями Центра всемирного наследия требуемые изменения будут представлены к январю 2025 года для дальнейшей оценки. Это откроет возможность для включения в список всемирного наследия к 2026 году.

30 сентября 2024 года рабочая группа представила свои материалы секретарям ЮНЕСКО, продемонстрировав исключительную универсальную ценность погребальных комплексов аристократов хунну- монголов с разных точек зрения, с целью регистрации в списке всемирного наследия.

Империя хунну была первым организованным государством кочевых скотоводов, процветавшим в степях Центральной Азии и считавшимся предками монголов. По данным Национального музея Монголии «Чингисхан», в Монголии было обнаружено более 30 значительных археологических памятников, включая остатки городов, резиденций знати, погребальных комплексов и тысячи мест захоронений. Находки также включают около 20 мест наскального искусства и более 10 мест производства. Эти артефакты дают представление об истории аристократии хунну-монголов.

источник: MiddleAsianNews

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