Проливы Босфор и Дарданеллы закрыли из-за тумана
- Азия и мир, общество
- 12:36, 19 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода транзитных судов из-за усилившегося тумана, сообщает Anadolu.
Судоходство приостановили с 02:05 по местному времени (совпадает с московским), пишет издание. Управление службы судового движения в проливе Дарданеллы заявило, что движение судов возобновится после того, как туман исчезнет.
Politika Haber сообщает, что из-за сильного тумана также было приостановлено движение судов в обоих направлениях в проливе Босфор. Туман затруднил движение и на наземном транспорте.
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