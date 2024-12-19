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Проливы Босфор и Дарданеллы закрыли из-за тумана

CentralAsia (CA) -  Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода транзитных судов из-за усилившегося тумана, сообщает Anadolu.

Судоходство приостановили с 02:05 по местному времени (совпадает с московским), пишет издание. Управление службы судового движения в проливе Дарданеллы заявило, что движение судов возобновится после того, как туман исчезнет.

Politika Haber сообщает, что из-за сильного тумана также было приостановлено движение судов в обоих направлениях в проливе Босфор. Туман затруднил движение и на наземном транспорте.

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