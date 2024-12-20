Представлены новые результаты исследований монгольской литературы, написанной на тибетском языке

CentralAsia (MNG) -

Кафедра литературы и искусствоведения Школы искусств и наук Государственного университета Монголии организует серию профессорских семинаров по изучению литературы на тибетском языке, представляя общественности результаты исследований докторантов.

История монгольской литературы может похвастаться обширной коллекцией произведений, переведенных с китайских, тибетских и индийских источников. Кроме того, монголы, овладевшие тибетским как вторым родным языком, внесли значительный вклад в корпус литературы на тибетском языке.

Такие выдающиеся деятели, как Цахар Геше Лувсанчултэм, Сумбэ Хамбо Ишбалжир из Хөх-Нуура, Өндөр Гэгээн Занабазар, Ноён Хутагт Данзанравжаа и Агваан Доржиев сыграли ключевую роль в обогащении монгольской литературы на тибетском языке и формировании культурного и религиозного наследия Монголии.

На семинарах обсуждались следующие значимые исследовательские проекты:

Кандидат наук. Ганзаяа Ягаан «Литературные произведения о Хишиг Даллага (ритуальные подношения и благословения) в индийской, тибетской и монгольской литературе»

Д-р П.Нямлхагва «Характеристики поэтической композиции в произведениях Зава Дамдина Гавджа Лувсандаяна»

Докторант М.Ууганбаяр «Традиция, ключевые представители и сохранившиеся тексты эпистолярной литературы в тибетской литературе Монголии»

Докторант Д.Мөнх-Отгон «Двуязычные (тибетские и монгольские) литературные произведения в традиции Ноён Хутагта Данзанравжаа»

Докторант Б.Оюунбилэг «Исследование биографии и произведений Жамьянгарава»

Докторант М.Ганхуяг «Поэзия восхваления монастырей и храмов в монгольской тибетской литературе»

Докторант Хусэл «Литературная традиция и сохранившиеся тексты путевой литературы в монгольских тибетских произведениях»

Другой значительный исследователь, докторант Хусэл, приехавший из Автономного района Внутренняя Монголия Китая, изучает традицию литературы путешествий, влиятельного жанра в монгольской журналистике. Его работа подчеркивает эволюцию и значение «Литературы путешествий».

Эти семинары продолжают обогащать понимание и научные знания в области тибетской литературы, отражая глубокое культурное и литературное наследие Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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