Представлены новые результаты исследований монгольской литературы, написанной на тибетском языке

CentralAsia (MNG) -
Кафедра литературы и искусствоведения Школы искусств и наук Государственного университета Монголии организует серию профессорских семинаров по изучению литературы на тибетском языке, представляя общественности результаты исследований докторантов.
История монгольской литературы может похвастаться обширной коллекцией произведений, переведенных с китайских, тибетских и индийских источников. Кроме того, монголы, овладевшие тибетским как вторым родным языком, внесли значительный вклад в корпус литературы на тибетском языке.
Такие выдающиеся деятели, как Цахар Геше Лувсанчултэм, Сумбэ Хамбо Ишбалжир из Хөх-Нуура, Өндөр Гэгээн Занабазар, Ноён Хутагт Данзанравжаа и Агваан Доржиев сыграли ключевую роль в обогащении монгольской литературы на тибетском языке и формировании культурного и религиозного наследия Монголии.
На семинарах обсуждались следующие значимые исследовательские проекты:
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Кандидат наук. Ганзаяа Ягаан «Литературные произведения о Хишиг Даллага (ритуальные подношения и благословения) в индийской, тибетской и монгольской литературе»
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Д-р П.Нямлхагва «Характеристики поэтической композиции в произведениях Зава Дамдина Гавджа Лувсандаяна»
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Докторант М.Ууганбаяр «Традиция, ключевые представители и сохранившиеся тексты эпистолярной литературы в тибетской литературе Монголии»
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Докторант Д.Мөнх-Отгон «Двуязычные (тибетские и монгольские) литературные произведения в традиции Ноён Хутагта Данзанравжаа»
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Докторант Б.Оюунбилэг «Исследование биографии и произведений Жамьянгарава»
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Докторант М.Ганхуяг «Поэзия восхваления монастырей и храмов в монгольской тибетской литературе»
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Докторант Хусэл «Литературная традиция и сохранившиеся тексты путевой литературы в монгольских тибетских произведениях»
Другой значительный исследователь, докторант Хусэл, приехавший из Автономного района Внутренняя Монголия Китая, изучает традицию литературы путешествий, влиятельного жанра в монгольской журналистике. Его работа подчеркивает эволюцию и значение «Литературы путешествий».
Эти семинары продолжают обогащать понимание и научные знания в области тибетской литературы, отражая глубокое культурное и литературное наследие Монголии.
источник: MiddleAsianNews