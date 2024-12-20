Корейский KMI открывает совместный центр медицинского осмотра в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Корейский медицинский институт объявил в среду об открытии своего первого зарубежного центра медицинского осмотра — Family Medical Center with KMI — в Улан-Баторе, Монголия.

Расположенное в филиале E-Mart Bayangol учреждение является совместным проектом KMI и Семейного медицинского центра Монголии, направленным на улучшение доступа к медицинским обследованиям для монголов и внедрение передовых корейских медицинских услуг, сообщили в KMI.

С момента открытия в сентябре центр предлагает широкий спектр услуг, включая общенациональные медицинские осмотры, корпоративные осмотры и индивидуальные медицинские оценки.

По словам института, благодаря интеграции специализированного опыта KMI с потребностями здравоохранения Монголии центр предоставляет клиентам индивидуальный и дифференцированный опыт.

«Объединение специализированного опыта KMI с особыми потребностями здравоохранения Монголии обеспечит дифференцированное обслуживание для наших клиентов», — отметил представитель KMI.

В мае 2022 года Монголия внедрила обязательную национальную программу медицинского скрининга для поощрения раннего выявления и профилактики заболеваний, что привело к росту спроса на медицинские услуги. Для поддержки этих усилий институт добавил, что KMI и FMC будут совместно управлять учреждением и сотрудничать в области обмена технологиями и программ обучения для монгольских медицинских работников.

«Начиная с запуска системы проверки здоровья K-Health в Монголии, мы продолжим стремиться к расширению передовых медицинских систем Кореи в другие страны», — сказал директор по стратегии KMI Ли Кванг Бэ.

Основанная в 1985 году, KMI управляет восемью центрами медицинской проверки в Южной Корее, включая филиалы в Сеуле, Пусане и Чеджу. Она фокусируется на профилактике заболеваний и общественном здравоохранении, одновременно участвуя в различных программах социального вклада

источник: MiddleAsianNews

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