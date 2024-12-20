Сколько граждан Монголии проживает в Японии?

CentralAsia (MNG) -

Двусторонние отношения между Японией и Монголией развивались стремительно и привели к высокому уровню прояпонских настроений в Монголии.

Статистические данные об иностранцах, публикуемые правительством Японии, обновляются каждые шесть месяцев. Последнее исследование проводилось по состоянию на 30 июня 2024 года и было объявлено 13 декабря 2024 года.

Среди граждан Монголии, проживающих в настоящее время в Японии: студентов – 4729 /23,1%/, квалифицированных рабочих и стажеров – 3775 /18,5%/, жителей с рабочими визами – 3898 /19,1%/, членов семьи – 4240 /20,7%/, постоянных жителей – 1522 /7,5%/. Всего из этих пяти групп проживает 18 164 человека, что составляет 90 процентов от всех постоянных монголов.

Из 20 416 граждан Монголии 10 148 мужчин и 10 268 женщин. Также среди граждан Монголии преобладают мужчины в возрасте до 30 лет и женщины старше 30 лет. Кроме того, насчитывается 13 339 молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, что составляет 65 процентов от общего числа граждан Монголии.

Города и регионы с наибольшим количеством граждан Монголии: Токио – 5233, Сайтама – 2563, Тиба – 2552, Канагава – 1944, Айчи – 874, Осака – 759, Хоккайдо – 683, Ибараки – 564, Гунма - 483, Миэ – 337 , Хёго – 376, Ниигата – 321, и Фукуока – 303.

С момента демократизации Монголии и перехода к рыночной экономике в начале 1990-х годов Япония последовательно поддерживала реформаторские усилия Монголии совместно с международным сообществом. В результате двусторонние отношения между Японией и Монголией резко развились и установили высокий уровень прояпонских настроений в Монголии и отношения взаимного доверия как региональных партнеров. Сегодня Монголия является важным региональным партнером для Японии, разделяя такие универсальные ценности, как свобода, демократия и верховенство закона.

В ноябре 2022 года две страны повысили уровень своих двусторонних отношений с «Всеобъемлющего партнерства» (1996 г.) до «Стратегического партнерства» (2010 г.) до «Особого стратегического партнерства ради мира и процветания» в целях укрепления сотрудничества и взаимодействия в решении глобальных проблем в рамках видения «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Сегодня обмены и сотрудничество развиваются в широком спектре областей, включая сотрудничество на региональной и международной аренах.

источник: MiddleAsianNews

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