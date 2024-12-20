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Снегопад и метель прогнозируют в Казахстане на выходных

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана прогнозируют сильный снегопад, сообщает «Казгидромет».

Начиная с 21 декабря на погоду в стране будет оказывать влияние северо-западный циклон. С его приходом ожидаются снег, метель и порывистый ветер. При этом 21 декабря днём в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона на юге страны прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Лишь на западе страны в это время ожидается дождь и снег, а также гололёд.

В температурном фоне резких изменений наблюдаться на будет.

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