Терпение — это не добродетель, а механизм преодоления трудностей, - исследование

CentralAsia (CA) - Терпение, как и его следствие — нетерпение, всегда было чем-то вроде концепции «я знаю это, когда вижу». Философы и религиозные деятели называют терпение добродетелью, но большинство людей утверждают, что они нетерпеливы», - говорит исследователь Кейт Суини. «Это заставило меня задуматься о том, что, возможно, терпение в меньшей степени связано с тем, чтобы быть хорошим человеком, а в большей - с тем, как мы справляемся с повседневными разочарованиями». В рамках своего исследования Суини попыталась лучше определить, что такое терпение и нетерпение, а также факторы, которые их определяют.

По результатам трех исследований, в которых приняли участие 1200 человек, нетерпение — это эмоция, которую люди испытывают, когда сталкиваются с задержкой, которая кажется им несправедливой, необоснованной или неуместной — например, пробка на дороге в час пик или встреча, которая должна была закончиться 15 минут назад.

Терпение — это то, как мы справляемся с чувством нетерпения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Психологи используют термин «регуляция эмоций», чтобы описать множество стратегий, которые люди используют для снижения (а иногда и повышения) интенсивности своих эмоций. Терпение, утверждает Суини в сопутствующей теоретической статье, - это подмножество этих стратегий, которые особенно направлены на борьбу с чувством нетерпения.

Первые исследования, проверяющие эту идею, были недавно опубликованы в статье «When Time is the Enemy: An Initial Test of the Process Model of Patience» в журнале Personality and Social Psychology Bulletin. В исследованиях участникам предлагалось подумать о своей реакции на различные фрустрирующие ситуации, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни. В одной из них была изображена автомобильная пробка, в другой — долгое, скучное совещание, а в третьей участникам предлагалось представить, что они застряли в зале ожидания. Участники указывали, насколько нетерпеливыми они бы себя почувствовали в ответ на каждую из них, а затем отмечали, стали бы они бороться со своим нетерпением с помощью таких стратегий, как отвлечение, глубокое дыхание или поиск положительных сторон ситуации.

Результаты исследования выявили три сценария, которые создают «идеальный шторм» для проявления нетерпения: когда ставки относительно высоки (пробки по дороге на концерт любимой группы), когда состояние ожидания неприятно (отсутствие мест и отвлекающих факторов в автоинспекции) и когда кто-то явно виноват в задержке (лаборатория забыла обработать ваш медицинский тест). Люди также чувствовали себя более нетерпеливыми, когда задержка была дольше, чем они ожидали, но, что удивительно, не тогда, когда задержка была относительно долгой или короткой. Хотя почти все участники исследований сказали, что они чувствовали бы себя по крайней мере немного нетерпеливыми, когда сталкивались с этими разочаровывающими ситуациями, некоторые люди были более терпеливыми, чем другие. Участники, которые более спокойно относятся к открытым ситуациям и более эмоционально стабильны (т. е. имеют низкий уровень потребности в закрытости и невротизма), сказали, что не будут испытывать особого нетерпения в таких сценариях; те, кто более эмоционален и лучше владеет навыками саморегуляции, сказали, что будут реагировать более терпеливо, даже если изначально почувствуют нетерпение. Сговорчивость и высокий уровень эмпатии также предсказывают терпение.