Мяукающая сова, узкорылый крокодил: В бассейне африканской реки Конго открыли более 700 новых видов диких животных и растений

Африканскому узкорылому крокодилу (Mecistops leptorhynchus), открытому учеными только в 2018 году, уже может угрожать скорое вымирание

CentralAsia (CA) - В очередном ежегодном докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщается, что за последние 10 лет в бассейне африканской реки Конго было открыто более 700 новых видов диких животных и растений, пишет «Би-би-си».

В числе недавних находок, помимо прочего, — ранее неведомый ученым вид кофейного дерева, мяукающая сова и узкорылый крокодил.

Бассейн реки Конго, который называют «легкими Африки», покрывает территорию шести стран, по размеру уступая только бассейну Амазонки. По объемам поглощаемого углекислого газа он и вовсе является мировым рекордсменом.

Меньше месяца назад WWF представил результаты другого доклада, по итогам регулярной «инвентаризации природного мира». Авторы документа подсчитали, что популяции диких животных по всему миру сократились почти на три четверти (73%)

В прошлом месяце WWF опубликовал результаты очередной проведенной «инвентаризации природного мира», согласно которым глобальные популяции диких животных за последние 50 лет сократились на 73%.

Яап Ван дер Ваарде, возглавляющий в Фонде отдел по охране природы в бассейне Конго, говорит, что этот регион крайне важен для мировой экологической системы.

Он не только отличается большим разнообразием видов животных, но и поглощает больше углекислого газа, чем выделяет — в отличие от бассейна Амазонки.

Сова, которая говорит «мяу»

Принсипская сова издает очень необычный характерный звук

Этот уникальный вид совы, открытый учеными лишь в 2022 году, обитает в единственном месте мира — на крошечном островном государстве Сан-Томе и Принсипи.

От остальных сородичей совьих ее больше всего отличают кисточки на ушах и весьма характерный крик, больше всего напоминающий мяуканье кошки.

Почти сразу после открытия сова была внесена в орнитологическую базу данных Birds of the World как находящаяся под критической угрозой исчезновения.

В живой природе популяция этих сов сейчас не превышает 1600 особей.

Крылатый привет Pink Floyd

Это насекомое получило название в честь альбома британской рок-группы Pink Floyd

Как известно, в 1970-х для создания обложки альбома Animals британской рок-группы Pink Floyd в небо над зданием электростанции «Баттерси» в Лондоне запустили гигантскую надувную свинью.

Но с творчеством Pink Floyd связано название совсем другого летающего объекта: стрекозы, открытой учеными в Африке около 10 лет назад.

Стрекоза Umma gumma получила имя в честь альбома Pink Floyd Ummagumma 1969 года. Игра слов здесь получилась двойной, потому что слово «umma» входит в названия некоторых стрекоз.

Коварная смертоносная змея

Чешуйчатая кустарниковая гадюка Монго представляет для человека огромную опасность - и не только своим ядом

Несмотря на то, что конкретно этот вид (Atheris mongoensis) был обнаружен меньше пяти лет назад, он уже успел заслужить печальную славу одной из самых ядовитых змей на африканском континенте.

Дополнительная опасность змеи состоит в том, что она отлично маскируется: сочетание зеленых, желтых и черных чешуек позволяет ей практически сливаться с лесным окружением.

Тайны маленькой лягушки

Крошечный Congolius robustus - словно вся экосистема в миниатюре

Конголезская лягушка (Congolius robustus) — это ночная амфибия, которая до сих пор встречалась только в Демократической Республике Конго. Теперь она была обнаружена и к югу от реки Конго, причем в нескольких местах.

Длина животного не превышает 4 см, оно является эндемичным видом (то есть обитающим лишь на очень ограниченной территории).

По присутствию этой лягушки можно судить об общем здоровье экосистемы, то есть она является биоиндикатором.