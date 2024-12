Сердечный ритм важен для формирования речи у малышей, - ученые

// Pixabay

CentralAsia (CA) - Первые звуки малыша и его попытки произнести слова напрямую связаны с сердцебиением. К таким выводам пришли американские ученые в исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Medical Xpress.

Для малышей воспроизведение языка – больше, чем когнитивный процесс. Это навык, требующий координации работы многочисленных мышц разного назначения по всему телу. Такой процесс напрямую связан с сердечным ритмом.

В ходе исследования ученые проанализировали 2,7 тысячи вокализаций, которые выдали 34 ребенка в возрасте от 18 до 27 месяцев, когда играли с родителями. Малыши в этой возрастной группе обычно еще не говорят целыми словами – их можно распознать только в 10,3% вокализаций.

Для исследования ученые учли динамику сердцебиения при издании разнообразных звуков – смеха, лепета, воркования и т.д.

Оказалось, что сердечный ритм связан с длительностью вокализаций и вероятностью производства узнаваемого языка.

Набор звуков, которые малыш издавал на пике сердцебиения, оказались длиннее. А вокализации, которые были перед замедлением сердечных сокращений, слушатели с большей вероятностью распознавали как слова.

«Каждый звук, издающий малыш, помогает его мозгу и телу научиться координировать работу, что в конечном итоге приводит к появлению языка», – заметил ведущий автор исследования Джереми Боржон.

Когда дети растут, их вегетативная нервная система, контролирующая сердцебиение и дыхание, тоже развивается. В первые несколько лет жизни происходят значительные изменения в функционировании сердца и легких.

«Взаимосвязь между узнаваемыми вокализациями и замедлением сердцебиения может означать, что успешное развитие речи частично зависит от того, что малыши переживают предполагаемые диапазоны вегетативной активности», – заметил Боржон.

По его словам, понимание того, как вегетативная нервная система связана с вокализацией малышей, является важным направлением будущих исследований. Это должно дать понимание того, как возникает речь.