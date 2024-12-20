экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В мексиканской тюрьме произошел вооруженный бунт, семь человек погибли

CentralAsia (CA) -  Во время перевода двух заключенных в тюрьме на юге Мексики произошел бунт и пожар. Погибли семь человек, еще десять пострадали.

Заключенные открыли стрельбу по сотрудникам тюрьмы, передает La Voz del Interior. После этого они подожгли мебель и мусор. В числе пострадавших были четверо полицейских. Заключенные выступали против перевода двух осужденных в другую тюрьму.

Столкновения между заключенными и полицией продолжались несколько часов. В результате операции полиция изъяла у заключенных винтовку, пять пистолетов, осколочную гранату, 23 мачете, 14 ножей, а также самодельное оружие, патроны, радиостанции, мобильные телефоны и наркотики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com