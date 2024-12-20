В мексиканской тюрьме произошел вооруженный бунт, семь человек погибли
- Азия и мир, происшествия
- 17:06, 20 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Во время перевода двух заключенных в тюрьме на юге Мексики произошел бунт и пожар. Погибли семь человек, еще десять пострадали.
Заключенные открыли стрельбу по сотрудникам тюрьмы, передает La Voz del Interior. После этого они подожгли мебель и мусор. В числе пострадавших были четверо полицейских. Заключенные выступали против перевода двух осужденных в другую тюрьму.
Столкновения между заключенными и полицией продолжались несколько часов. В результате операции полиция изъяла у заключенных винтовку, пять пистолетов, осколочную гранату, 23 мачете, 14 ножей, а также самодельное оружие, патроны, радиостанции, мобильные телефоны и наркотики.
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