Фото, видео — В Алматы зажгли главную елку

Главная елка в Алматы

CentralAsia (KZ) - 20 декабря на площади Абая состоялось зажжение главной елки города высотой 25 метров, пишет акимат Алматы.

Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.

На церемонии выступили звезды казахстанской эстрады, в том числе Роза Рымбаева.

Всего 20 декабря в Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.

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