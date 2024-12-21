Фото, видео — В Алматы зажгли главную елку
Главная елка в Алматы
CentralAsia (KZ) - 20 декабря на площади Абая состоялось зажжение главной елки города высотой 25 метров, пишет акимат Алматы.
Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.
На церемонии выступили звезды казахстанской эстрады, в том числе Роза Рымбаева.
Всего 20 декабря в Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения