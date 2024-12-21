экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото, видео — В Алматы зажгли главную елку
Главная елка в Алматы
Главная елка в Алматы

CentralAsia (KZ) -  20 декабря на площади Абая состоялось зажжение главной елки города высотой 25 метров, пишет акимат Алматы.

Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.

На церемонии выступили звезды казахстанской эстрады, в том числе Роза Рымбаева.

Всего 20 декабря в Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com