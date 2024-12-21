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Число жертв теракта в немецком Магдебурге возросло до пяти человек
Предыстория: В Магдебурге авто под управлением психиатра из Саудовской Аравии врезалось в толпу: погибли двое, 68 получили ранения

CentralAsia (CA) -  Число жертв теракта в немецком Магдебурге возросло до пяти человек, в том числе маленький ребенок, пишет Spiegel.

Более 200 человек получили ранения, многие из них — серьезные и тяжелые.

Водитель автомобиля был арестован после роковой поездки. Им оказался 50-летний Талеб А., врач из близлежащего Бернбурга. Он родился в Саудовской Аравии и впервые приехал в Германию в 2006 году.

По информации SPIEGEL, Саудовская Аравия трижды предупреждала о нем немецкие органы безопасности. В настоящее время у полиции нет доказательств наличия сообщников. По информации из кругов безопасности, подозреваемый не является исламистом. В интернете он фигурирует как бывший мусульманин и противник ислама. Предыстория инцидента остается совершенно неясной, как и возможный мотив. Исследование SPIEGEL показало, что Талеб А. открыто симпатизировал AfD в Интернете.

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