Ночью в Таджикистане произошло небольшое землетрясение
- Таджикистан, происшествия
- 11:21, 22 декабря 2024
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CentralAsia (TJ) - По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, 22 декабря 2024 года в 01:36 на территории Таджикистана произошло землетрясение.
Очаг землетрясения располагается: на территории Таджикистана,118 км к югу от г.Баткен,
В населенных пунктах КР землетрясение не ощущалось.
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