Ночью в Таджикистане произошло небольшое землетрясение

CentralAsia (TJ) - По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, 22 декабря 2024 года в 01:36 на территории Таджикистана произошло землетрясение.

Очаг землетрясения располагается: на территории Таджикистана,118 км к югу от г.Баткен,

В населенных пунктах КР землетрясение не ощущалось.

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