Монгольская команда победила в международном конкурсе профмастерства работников стран ШОС в Китае

CentralAsia (MNG) -

Третий ежегодный конкурс профессионального мастерства работников стран ШОС прошел с 16 по 20 декабря в Пекине и Циндао. Мероприятие проводят ежегодно по разным направлениям профессионального мастерства. Его организатор — Всекитайская федерация профсоюзов. В этом году своих специалистов в Поднебесную отправили 26 государств. Участники конкурса соревновались в умениях, необходимых для эксплуатации и наладки промышленных роботов, промышленного управления интеллектуальным производством, пробовали силы в состязании слесарей-сборщиков.

Преподаватели профессионально-технического образования, представлявшие Монголию и участвовавшие при поддержке Главного управления образования, в команде добились следующих результатов.

Команда завоевала золотую медаль в номинации «Слесари-сборщики» и бронзовую медаль в номинации «Эксплуатация и наладка промышленных роботов». И в итоге они получили Золотой кубок Мастерства.

источник: MiddleAsianNews

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