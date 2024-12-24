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Монгольские студенты завоевали серебряную медаль на Международной олимпиаде по программированию

CentralAsia (MNG) -  Олимпиада The 2024 ICPC Asia Hong Kong Regional Contest успешно прошла в The Hong Kong Polytechnic University City University 21-22 декабря 2024 года.

Студенты 4 курса факультета программной инженерии Б. Адьяатөмөр, Б. Мөнх-Оргил и М. Болд-Очир, команда I-MAB из Университета «Шинэ Монгол» («Новая Монголия») под руководством тренера М. Идэрбаатара соревновались с командами из 174 лучших университетов Юго-Восточной Азии.

Монгольская команда завоевала серебряную медаль, решив 3 задачи.

источник: MiddleAsianNews

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