Монгольские дзюдоисты завоевали семь медалей в финале Russian Judo Tour

CentralAsia (MNG) -

Монгольские дзюдоисты завоевали семь медалей в финале международного турнира Russian Judo Tour. Соревнования прошли на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Турнир стал итогом года, еще раз подтвердив рост уровня монгольского дзюдо и его перспективы.

В турнире принимали участие спортсмены из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Греции, Израиля, Ирана, Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Кубы, Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Словении, Таджикистана и Узбекистана.

Сборная Монголии завоевала две золотые и пять бронзовых медалей на российском туре по дзюдо. Лидерами стали хозяева татами – россияне, которые завоевали 11 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых наград. На второй строчке итогового протокола оказались представители Монголии и Таджикистана (1-1-0), а на третьей – Казахстана (0-1-3).

Мастер спорта международного класса Сухбат Бямбасурэн завоевал золото в весовой категории до 60 кг среди мужчин, а Сосорбарам Лхагвасурэн завоевала золото в весовой категории до 57 кг среди женщин, проявив железный характер и мастерство.

Кроме того, серебряный призер чемпионата мира Ариунболд Энхтайван в весовой категории до 60 кг среди мужчин, мастер спорта международного класса Эрдэнэбаяр Батзаяа в весовой категории до 73 кг среди мужчин, мастер спорта международного класса Анударь Жамсран в весовой категории до 48 кг среди женщин, мастер спорта Нандин-Эрдэнэ Мягмарсурэн в весовой категории до 52 кг среди женщин и мастер спорта международного класса Адъяасурэн Амарсайхан в весовой категории свыше 78 кг среди женщин завоевали бронзовые медали.

Призовой фонд финала составил 11,2 млн рублей. Победители получили по 400 тыс. рублей, серебряные призеры — по 200 тыс. рублей, бронзовые призеры — по 100 тыс. рублей.

Следующим крупным событием для монгольских дзюдоистов станет национальный чемпионат страны среди взрослых, который состоится в январе 2025 года, а затем в феврале следующего года стартует серия турниров Большого шлема и Гран-при.

источник: MiddleAsianNews

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