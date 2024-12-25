В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: Работницу сауны приговорили к 4,6 годам лишения свободы

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CentralAsia (KZ) - Суд Кызылординской области Казахстана в закрытом судебном заседании рассмотрели уголовное дело по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что подсудимая, зная о несовершеннолетии потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала её к занятию проституцией. Руководительница фонда «Не молчи» Дина Тансари сообщила, что подсудимая - это сотрудница сауны VIP Status в Кызылорде, которая по просьбе клиентов вызывала для оказания секс-услуг 16-летнюю школьницу.

«Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей», – говорится в сообщении суда.

Прокурор просил признать подсудимую виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Представитель потерпевшей сообщил, что та простила подсудимую, срок и вид наказания просила оставить на усмотрение суда. Защитники обвиняемой просили её оправдать.

Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимой малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств, по мнению суда, не было.

«Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы», – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. Всего по делу проходят 11 подозреваемых, пятеро из которых – несовершеннолетние. Суд уже приговорил к реальным срокам двух мужчин. Один из них вымогал у школьницы деньги, представляясь сотрудником полиции; он получил 4 года и 6 месяцев колонии. Другой предлагал ее услуги знакомым; его приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

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