Монголия создаст зону испытаний дронов

CentralAsia (MNG) -

Проект решения о создании зоны испытаний беспилотников был одобрен на очередном заседании правительства.

В аймаке Дархан-Уул и районе Баянзурх-Налайх будет создана постоянная испытательная зона (специализированная) для испытаний дронов и беспилотных авиационных комплексов (БПЛА) на высоте 500 метров. В будущем будет активизирована работа над юридическими и другими договоренностями, необходимыми для создания зон испытаний дронов в других местах, определенных исследованием.

Создав зону тестирования дронов, она будет использоваться в качестве средства тестирования передовых новых технологий в стране, привлечения международных инвесторов, проведения геологоразведочных работ, мониторинга окружающей среды, а также обеспечения энергией, чрезвычайными ситуациями и интернет-услугами в отдаленных населенных пунктах. Также созданы основные условия для внедрения услуги «Дрон-такси».

Все это было согласовано с «Концепцией регионального развития Монголии», долгосрочными и среднесрочными документами политики развития, а также была создана рабочая группа с участием представителей правительства и частного сектора. Также Главное управление гражданской авиации, Департамент землеустройства, геодезии и картографии совместно с другими соответствующими организациями определили точку, удаленную от воздушных трасс, с ограничениями по высоте и без ограничений по высоте. После этого на заседании Кабинета министров было определено, представлено и утверждено место, где может быть установлена ​​зона изучения воздействия радиочастотных, радиоволновых и электромагнитных полей, а также зона испытаний дронов.

Авиационная деятельность, осуществляемая любыми воздушными судами и оборудованием в Монголии, регулируется Законом о гражданской авиации (1999 г.), Законом о радиоволнах (1999 г.), Законом о государственной авиации (2003 г.), Законом об использовании воздушного пространства для авиации (2003 г.) и набором Правил гражданской авиации, изданных в соответствии с ними. Установлены права и обязанности эксплуатанта, нормы риска для безопасности полетов и летной годности, воздушное пространство авиации разделено на категории A, B, C, E, F и G, выданы соответствующие разрешения.

Из них дроны относятся к категории G для использования воздушного пространства авиации, с массой не более 25 кг, высотой не более 120 метров над уровнем земли и правилами полетов только днем. Кроме того, из соображений национальной и авиационной безопасности, безопасности и других причин, представляющих общественный интерес, полеты дронов не проводятся в международных и местных аэропортах, а также в ограниченных и охраняемых зонах, указанных в «Правиле 71 гражданской авиации».

Однако после развития передовых технологий начали использоваться дроны, характеристики которых превышают ограничения по весу, скорости, высоте полета и расстоянию дронов, регулируемые вышеуказанными законами и правовыми документами. Это создает такие риски, как создание угрозы для воздушного пространства и любого воздушного движения, транспортировка незаконных предметов, участие в шпионской деятельности, проведение кибератак и посягательство на общественную безопасность путем тестирования дронов без разрешения. В Министерстве цифрового развития, инноваций и коммуникаций заявили, что страны создают базовую среду для тестирования и внедрения передовых новых технологий, создают зону свободного тестирования (Drone Testing Zone, Geo Zone) для поддержки этого типа продуктов и услуг, а также поддержку информация об их социально-экономическом развитии.

источник: MiddleAsianNews

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