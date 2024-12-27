Найден второй черный ящик с разбившегося в Актау самолета

CentralAsia (KZ) - На месте крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау обнаружен второй черный ящик. Об этом, как сообщает портал Informburo.kz, рассказал на брифинге транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

«На месте найдены два бортовых самописца», — заявил он.

Заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что работа по расшифровке будет вестись в рамках международного алгоритма расследования. Она начнётся после приезда экспертов из Бразилии — страны-производителя самолёта Embraer 190.

Прокурор также заявил, что следственные органы ведут допросы потерпевших, сотрудников наземных служб, а также устанавливают очевидцев катастрофы.

Следователи уже изъяли записи переговоров по радиостанции.

«Осмотр места происшествия, которое составляет около 4 тыс. кв. м, почти завершен. Обеспечена охрана этой территории, всех предметов и вещественных доказательств», — уточнил Ордабаев.

Об обнаружении первого бортового самописца главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов сообщил вечером 25 декабря. Вице-премьер Канат Бозумбаев уточнил тогда, что бортовой самописец, найденный на месте крушения, приобщен к делу.

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку—Грозный разбился 25 декабря. Лайнер на подлете к столице Чечни развернулся и полетел в Актау из-за нештатной ситуации. На борту находились 67 человек, 38 погибли.

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