Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

CentralAsia (CA) - Члены Сената и Палаты представителей США на специальном заседании 6 января утвердили победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента, сообщает The Guardian.

Об утверждении победы Трампа объявила его соперница на президентских выборах, действующий вице-президент Камала Харрис, которая председательствовала на совместном заседании обеих палат конгресса.

Трамп получил 312 голосов выборщиков. После того, как Харрис объявила об этом, республиканцы прервали ее выступление своими аплодисментами и выкриками. Через несколько секунд Харрис сказала, что получила 226 голосов выборщиков, после этого аплодировать начали демократы.

BREAKING: US Congress has certified President-elect Donald Trump as the winner of the 2024 election.



