Трамп перенес инаугурацию внутрь Капитолия из-за холодов

Первая инаугурация Трампа в 2017 году // Белый дом

CentralAsia (CA) - Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет не на улице перед зданием Капитолия, а в ротонде. Это решение было принято из-за холодной погоды, которая прогнозируется 20 января, сказал Трамп.

«Прогноз погоды в Вашингтоне, округ Колумбия, с учетом ветрового холода может привести к рекордно низким температурам. На страну надвигается арктический ветер. Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили какие-либо травмы. Это опасные условия для десятков тысяч правоохранителей, сотрудников служб быстрого реагирования, полицейских K9 и даже лошадей, а также сотен тысяч сторонников, которые будут находиться на улице в течение многих часов 20-го числа (в любом случае, если вы решите прийти, одевайтесь теплее!).

Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, помимо молитв и других выступлений, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это сделал Рональд Рейган в 1985 году, в том числе из-за очень холодной погоды. Различные высокопоставленные лица и гости будут доставлены в Капитолий. Это будет очень красивое зрелище для всех, и особенно для большой телевизионной аудитории!

Мы откроем Capital One Arena в понедельник для просмотра этого исторического события в прямом эфире и для проведения президентского парада. Я присоединюсь к толпе в Capital One после принесения присяги. Все остальные мероприятия останутся прежними, включая митинг Победы на Capital One Arena в воскресенье в 15:00 (двери открываются в 13:00 - пожалуйста, приходите пораньше!) и все три инаугурационных бала в понедельник вечером», - написал он.

Обычно во время инаугурации президент и вице-президент приносят присягу перед зданием Капитолия, а затем следует инаугурационная речь — там же.

На Дональда Трампа 13 июля совершили покушение, когда стрелок открыл огонь во время предвыборного митинга в Пенсильвании, ранив его в ухо и убив одного из участников акции. Также в середине сентября был арестован мужчина, обвиненный в попытке застрелить Дональда Трампа на одном из его полей для гольфа во Флориде.

В октябре 49-летний мужчина был арестован в субботу за незаконное хранение оружия возле стадиона, где должен был проходить предвыборный митинг Дональда Трампа в Калифорнии. На совместной пресс-конференции представители правоохранительных органов и спецслужб указали, что им удалось предотвратить третье покушение на Трампа.