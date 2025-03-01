Мөнгөнтуул завоевала первый титул FIDE WGP 2024-2025 в Монако после драматичного финала

CentralAsia (MNG) -

После девяти изнурительных туров три игрока — Мөнгөнтуул Батхуяг, Александра Горячкина и Хампи Конеру — разделили первое место.

Финальный раунд оказался драматичным, ставки были высоки: Мөнгөнтуул и Горячкина сыграли вничью, что позволило Хампи Конеру присоединиться к ним на вершине, одержав победу над Бибисарой Ассаубаевой.

Тем временем Александра Костенюк одержала победу над Элизабет Петц, Тань Чжунъи и Харика Дронавалли сыграли вничью, а в шокирующем повороте событий Сарасадат Хадемальшариех победила Катерину Лагно, разбив ее надежды на титул.

Вчерашние результаты уже изменили расстановку лидеров: Мөнгөнтуул и Горячкина догнали Лагно, что подготовило почву для решающего поединка в финальном раунде.

Ставки были высоки: победа в Мөнгөнтуул—Горячкина, скорее всего, обеспечила бы победителю первое место, в то время как Лагно нужна была победа над Хадемальшариех, чтобы остаться в борьбе. Когда на кону было все, последний раунд стал достойной кульминацией незабываемого события.

Положение после 8-го тура:

Катерина Лагно – 5

Мөнгөнтуул Батхуяг – 5

Александра Горячкина – 5

Хампи Конеру – 4,5

Тан Чжунъи – 4,5

Александра Костенюк – 3,5

Отличный Дронавалли – 3,5

Бибисара Асаубаева – 3

Сарасадат Хадемальшариех – 3

Элизабет Петц – 3

Результаты 9 тура

Мөнгөнтуул Батхуяг 1/2-1/2 Александра Горячкина

Александра Костенюк 1-0 Элизабет Петц

Тан Чжунъи 1/2-1/2 Харика Дронавалли

Хампи Конеру 1-0 Бибисара Ассаубаева

Сарасадат Хадемальшариех 1-0 Катерина Лагно

Мөнгөнтуул Батхуяг – Александра Горячкина

Это была игра, на которую все смотрели. Последняя сеяная турнира Мөнгөнтуул Батхуяг показала феноменальное выступление в Монако, в то время как Горячкина, победительница предыдущего этапа Гран-при, пробилась на вершину после ранней неудачи в первом раунде.

Победа любого из них обеспечила бы им как минимум разделение первого места, в то время как ничья оставила бы окончательный расклад неопределенным в зависимости от результата Лагно.

Горячкина остается явным фаворитом в общем зачете Гран-при и сыграет свой третий и последний этап на Кипре (14-25 марта). Закрепит ли она свое место на вершине? Тем временем Мөнгөнтуул, которая плохо стартовала в Шымкенте, но блистала в Монако, вернется на этап в Индии (13-24 апреля). Что принесет ее третье появление?

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения