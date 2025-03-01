Мөнгөнтуул завоевала первый титул FIDE WGP 2024-2025 в Монако после драматичного финала

CentralAsia (MNG) -
После девяти изнурительных туров три игрока — Мөнгөнтуул Батхуяг, Александра Горячкина и Хампи Конеру — разделили первое место.
Финальный раунд оказался драматичным, ставки были высоки: Мөнгөнтуул и Горячкина сыграли вничью, что позволило Хампи Конеру присоединиться к ним на вершине, одержав победу над Бибисарой Ассаубаевой.
Тем временем Александра Костенюк одержала победу над Элизабет Петц, Тань Чжунъи и Харика Дронавалли сыграли вничью, а в шокирующем повороте событий Сарасадат Хадемальшариех победила Катерину Лагно, разбив ее надежды на титул.
Вчерашние результаты уже изменили расстановку лидеров: Мөнгөнтуул и Горячкина догнали Лагно, что подготовило почву для решающего поединка в финальном раунде.
Ставки были высоки: победа в Мөнгөнтуул—Горячкина, скорее всего, обеспечила бы победителю первое место, в то время как Лагно нужна была победа над Хадемальшариех, чтобы остаться в борьбе. Когда на кону было все, последний раунд стал достойной кульминацией незабываемого события.
Положение после 8-го тура:
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Катерина Лагно – 5
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Мөнгөнтуул Батхуяг – 5
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Александра Горячкина – 5
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Хампи Конеру – 4,5
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Тан Чжунъи – 4,5
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Александра Костенюк – 3,5
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Отличный Дронавалли – 3,5
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Бибисара Асаубаева – 3
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Сарасадат Хадемальшариех – 3
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Элизабет Петц – 3
Результаты 9 тура
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Мөнгөнтуул Батхуяг 1/2-1/2 Александра Горячкина
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Александра Костенюк 1-0 Элизабет Петц
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Тан Чжунъи 1/2-1/2 Харика Дронавалли
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Хампи Конеру 1-0 Бибисара Ассаубаева
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Сарасадат Хадемальшариех 1-0 Катерина Лагно
Мөнгөнтуул Батхуяг – Александра Горячкина
Это была игра, на которую все смотрели. Последняя сеяная турнира Мөнгөнтуул Батхуяг показала феноменальное выступление в Монако, в то время как Горячкина, победительница предыдущего этапа Гран-при, пробилась на вершину после ранней неудачи в первом раунде.
Победа любого из них обеспечила бы им как минимум разделение первого места, в то время как ничья оставила бы окончательный расклад неопределенным в зависимости от результата Лагно.
Горячкина остается явным фаворитом в общем зачете Гран-при и сыграет свой третий и последний этап на Кипре (14-25 марта). Закрепит ли она свое место на вершине? Тем временем Мөнгөнтуул, которая плохо стартовала в Шымкенте, но блистала в Монако, вернется на этап в Индии (13-24 апреля). Что принесет ее третье появление?
источник: MiddleAsianNews