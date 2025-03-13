В Неаполе произошло землетрясение, ставшее самым мощным в регионе за последние 40 лет

CentralAsia (CA) - В ночь со среды на четверг в Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,4. Местные СМИ сообщают, что толчкам предшествовал жуткий грохот, заставивший людей выбежать на улицы около 1:25 ночи.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), эпицентр подземных толчков находился на глубине 2-3 километров в районе Поццуоли.

Это землетрясение стало одним из самых сильных в регионе за последние 40 лет, повторив интенсивность подземных толчков, зафиксированных в мае прошлого года.

Землетрясение ощущалось по всей неаполитанской области, но наибольшие разрушения были зафиксированы в районе Баньоли. Подземные толчки вызвали панику среди местных жителей, многие из которых выбежали на улицы, а некоторые провели ночь в своих автомобилях.

Женщина, не получившая серьезных травм, была спасена пожарными. В одном из домов обрушился подвесной потолок, а несколько автомобилей были повреждены упавшими со зданий обломками. Землетрясение также повредило колокольню церкви Святой Анны.

После первого толчка последовали афтершоки. В четверг утром пожарная бригада сообщила о сорока проверках на местах, и еще семидесяти рейдах, которые предстоит провести. Компания Trenitalia сообщила, что на линиях Неаполь - Салерно и Неаполь - Рим наблюдаются задержки в связи с техническими проверками.

После совещания в префектуре, на котором также присутствовал мэр Неаполя Гаэтано Манфреди, школы в муниципалитете Баньоли-Фуоригротта были закрыты.