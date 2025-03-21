В эту субботу на главной площади Улан-Батора отпразднуют Наурыз

CentralAsia (MNG) - Традиционный праздник этнических казахов, входящего в состав монгольского народа, Наурыз будет отмечаться 22 числа этого месяца на главной площади столицы страны.

В рамках мероприятия планируется проведение культурно-художественного концерта «Наурыз-2025», казахской национальной борьбы «Казак курес», выставки изделий народных промыслов, презентация казахского жилища, изделий народных промыслов и произведений искусства, а также праздничных сладостей и супа-коже, посвященных Наурызу.

Наурыз — праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является интернациональной традицией, не имеющей отношения к исламским обычаям.

Официальный статус Навруз приобрел в Ахеменидской империи, как религиозный праздник зороастризма. Продолжает повсеместно отмечаться и после арабских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

На территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата. Соответственно, Навруз, например, не празднуется арабами. В Турции, как часть антикурдской политики, с 1925 года по 1991 год официально празднование Навруза было запрещено. В Сирии празднование Навруза по этой же причине запрещено до сих пор.

30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз.

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