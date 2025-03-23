Ученые расскрыли простой способ борьбы со стрессом

CentralAsia (CA) - Танцы могут быть эффективным способом борьбы со стрессом и улучшения психоэмоционального состояния, утверждают ученые.

Исследование, опубликованное в журнале Psychology of Sport and Exercise, показало, что ритмичные движения под музыку помогают снижать тревожность, регулировать уровень стресса и укреплять психологическую устойчивость.

Анализ данных подтвердил, что танцы способствуют снижению уровня кортизола — гормона стресса, стабилизируют сердечный ритм и артериальное давление, а также способствуют выработке эндорфинов и окситоцина, которые связаны с положительными эмоциями и ощущением социальной связи. Музыкальные ритмы и движения помогают людям переключаться на эмоциональное самовыражение, что способствует расслаблению и снижению напряжения.

В исследовании рассматривались различные виды танцев и их влияние на уровень тревожности и физиологические показатели. Ученые пришли к выводу, что особенно эффективными являются групповые занятия танцами, поскольку они не только способствуют выделению гормонов счастья, но и усиливают чувство принадлежности к коллективу, что также помогает снизить стресс.

Исследователи подчеркивают, что регулярные занятия танцами могут быть доступной и эффективной альтернативой традиционным методам борьбы со стрессом. Специалисты рекомендуют интегрировать танцевальные практики в программы общественного здоровья и использовать их для профилактики тревожных расстройств.