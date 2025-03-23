Состоялось IV заседание монголо-итальянской межправительственной совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству

CentralAsia (MNG) - Четвертое заседание Монголо-итальянской межправительственной смешанной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству состоялось в Улан-Баторе 21 марта 2025 года. Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх с монгольской стороны и заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Марии Триподи с итальянской стороны.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение активным расширением сотрудничества в последние годы между Монголией и Италией, имеющими многовековые исторические связи.

Стороны также подробно обменялись мнениями о возможностях углубления сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, автомобильный транспорт, сельское хозяйство, легкая промышленность, технологии, культура, образование, спорт и туризм, а также расширение связей путем реализации совместных проектов в отраслях, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх представила долгосрочную и среднесрочную политику развития Монголии и основные цели, включенные в Программу действий правительства, подчеркнув возможность эффективного сотрудничества с Италией для их успешной реализации.

Кроме того, было отмечено, что Межправительственное соглашение о воздушном сообщении, подписанное в ознаменование 55-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Итальянской Республикой в ​​этом году, имеет большое значение для укрепления обменов между людьми, увеличения товарооборота между двумя странами и поддержки предпринимателей, и было решено продолжить работу по обеспечению реализации соглашения.

Монголия установила дипломатические отношения с Итальянской Республикой 29 июня 1970 года, и Италия является важным торговым партнером Монголии в Европейском союзе.

источник: MiddleAsianNews

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