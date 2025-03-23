«Большой шлем» в Тбилиси! Первое золото турнира досталось Монголии.

CentralAsia (MNG) -

Большой шлем по дзюдо в Тбилиси: драматичная борьба и первое золото турнира досталось Монголии.

В столице Грузии начинается один из самых престижных турниров по дзюдо — «Большой шлем», призовой фонд которого составляет 154 000 евро. Соревнования собрали более 380 дзюдоистов из 53 стран, нашу команду представляют двадцать спортсменов (11 мужчин и 9 женщин).

В Тбилиси стартовал турнир Большого шлема по дзюдо. Наранцэцэг Ганбаатар из Монголии, Лука Мхеидзе из Франции и Амандин Бушар продемонстрировали отличную форму, но главной героиней дня стала Наранцэцэг Ганбаатар, завоевавшая первое золото турнира в весовой категории до 48 кг.

В категории до 48 кг монголка Наранцэцэг Ганбаатар уверенно разобралась в финале с Евой Перес Солер – сначала провела мощный бросок, а затем удержание, которое принесло ей второе золото на турнирах Большого шлема!

Медали вручил директор IJF по образованию и тренерской деятельности Мохаммед Мериджа.

источник: MiddleAsianNews

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