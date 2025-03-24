Монгольские хирурги собираются провести 400-ю операцию по пересадке почки

CentralAsia (MNG) -

Монголия собирается провести 400-ю операцию по пересадке почки с момента первой успешной трансплантации.

Почки — главный выделительный орган, мощный природный «фильтр», жизненно необходимый каждому человеку. Когда случаются сбои в их работе, развиваются серьезные заболевания. В некоторых случаях требуется серьезное хирургическое вмешательство — трансплантация органа.

Пересадка почки — это хирургическая операция, во время которой пациенту пересаживают здоровый орган другого человека. Трансплантация избавляет пациента с патологией от необходимости проводить процедуру диализа и возвращает его к нормальной социальной жизни. Более того, трансплантация в качестве заместительной почечной терапии клинически эффективнее.

При серьезных заболеваниях почек их не могут спасти ни диетическое питание, ни медикаментозное лечение. Чтобы сохранить жизнь пациенту, врач предлагает варианты: диализ или трансплантация.

С момента первой попытки пересадки почки в 1996 году Монголия потратила почти десятилетие на подготовку, улучшая медицинское оборудование, персонал и лабораторные возможности. С 2006 года пересадки почек проводятся успешно.

В период с 2008 по 2018 год трансплантацию почек проводили двум пациентам в год. В 2019 году это число возросло до 11, в 2020 году — до 6, в 2021 году — до 8, в 2022 году — до 4, в 2023 году — до 4 и в 2024 году — до 10.

Трансплантации были выполнены с использованием органов доноров, у которых, по медицинским показаниям, произошло необратимое прекращение работы мозга. В настоящее время 318 пациентов, перенесших трансплантацию почек в Монголии, и 184 пациента, которым сделали трансплантацию за рубежом, регулярно посещают медицинские осмотры и получают бесплатные лекарства.

Первая центральная больница Монголии запланировала провести трансплантацию почек 60 пациентам в этом году. Из примерно 400 реципиентов почки 57 получили органы от доноров, у которых, по медицинским показаниям, произошло необратимое прекращение работы мозга. В настоящее время около 700 пациентов ожидают доноров органов для проведения операции.

По состоянию на 2024 год 262 пациента в Монголии проходили диализ в рамках заместительной почечной терапии, а 2988 пациентов получали лечение гемодиализом. Среди них 49 были детьми в возрасте 0-19 лет, 832 — в возрасте 20-44 лет, 1481 — в возрасте 45-64 лет, 457 — в возрасте 65-74 лет и 169 — в возрасте 75 лет и старше.

К сожалению, в 2024 году число пациентов, достигших конечной стадии хронической почечной недостаточности и нуждающихся в гемодиализе, увеличилось на 607 человек в течение года. За тот же период скончались 167 пациентов с диагнозом почечная недостаточность, а 50 пациентам успешно провели трансплантацию почки, что исключило необходимость в лечении диализом.

Национальная бригада по пересадке почек в Первой центральной больнице Монголии в настоящее время размещает пациентов на трех койках, что позволяет проводить шесть операций в месяц.

источник: MiddleAsianNews

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