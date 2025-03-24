Центр развития здравоохранения Монголии и больница Мёнджи укрепят глобальное медицинское сотрудничество

CentralAsia (MNG) -

Монгольский центр развития здравоохранения (ЦРЗ) подписал меморандум о взаимопонимании с больницей Мёнджи с целью укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения в лечебном центре New Horizons при больнице.

Соглашение направлено на содействие взаимному развитию посредством различных обменов, включая развитие медицины, предоставление высококачественных медицинских услуг, образование, исследования и лечение.

Благодаря соглашению две организации будут укреплять сотрудничество в различных областях, таких как обмен информацией о внутренних и международных научных конференциях; обмен информацией об отправке зарубежных учебных групп, сравнение лучших учреждений и различных семинаров; сотрудничество в научно-исследовательской деятельности, такой как клинические испытания, предоставление медицинских услуг посредством медицинского сотрудничества и направления пациентов; а также обмен медицинской помощью и обычными медицинскими услугами.

«Я впечатлена превосходной медицинской инфраструктурой больницы Мёнджи и инновационной системой ухода, ориентированной на пациента», — сказала Нарантуяа Баярмагнай, директор Монгольского центра развития здравоохранения. «Мы продолжим работать вместе, чтобы предоставлять более качественные медицинские услуги».

Также присутствовали представители Министерства здравоохранения Монголии, провинциальных больниц и директоров общественных медицинских центров.

Председатель больницы Мёнджи Ли Ван-джун сказал: «Мы с нетерпением ждем дальнейших обменов с Монголией в рамках этого соглашения. Мы продолжим расширять нашу глобальную медицинскую сеть посредством сотрудничества с зарубежными медицинскими учреждениями и сделаем все возможное, чтобы зарекомендовать себя как международно признанная больница за пределами Кореи».

источник: MiddleAsianNews

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