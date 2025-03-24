Китайская компания спонсирует монгольскую баскетбольную команду ₮2 млрд

CentralAsia (MNG) - Команда Selenge Bodons, которая вышла в финал Монгольской национальной баскетбольной лиги, получила спонсорскую поддержку от китайской компании по производству тяжелого машиностроения и оборудования Sinotruk в размере двух миллиардов тугриков (примерно $580 тыс.) на протяжении двух лет.
Владелец команды Selenge Bodons Наранбаатар Лундэг и представители компании подписали соглашение, по которому планируют совместно работать над продвижением электрооборудования марки Howo на рынке Монголии, а также обеспечивать устойчивую работу клуба Selenge Bodons.
Кроме того, стороны будут работать над развитием баскетбола в Монголии и постепенно готовить спортсменов и тренеров, способных конкурировать на международном уровне.
Владелец команды Наранбаатар объявил, что бюджет команды Selenge Bodons на этот год составляет ₮2,5 млрд (примерно $720 тыс.) и что он может даже превысить эту сумму, сказал в программе «Терминал 1.0» на телеканале Mongol TV.
Кроме того, через свою компанию Bodons Sports Management команда подписала контракты с несколькими игроками НБА, включая Демаркуса Казинса, выступавшего за Milwaukee Bucks и Denver Nuggets.
источник: MiddleAsianNews