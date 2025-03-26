В 2024 году 42 гражданина Кыргызстана были возвращены после того, как им было отказано во въезде в Монголию

CentralAsia (MNG) -

В 2024 году 2084 гражданам из 30 стран было отказано во въезде по таким причинам, как неуказание цели прибытия, прибытие по категории визы, не соответствующей цели поездки, непредоставление доказательств наличия финансовых ресурсов для пребывания в стране и возвращения, а также истечение срока действия визы.

Среди них 1238 граждан Китая, 486 — Южной Кореи, 167 — Узбекистана, 47 — Азербайджана, 42 — Кыргызстана и 105 — других стран.

Граждане Южной Кореи, приезжающие в Монголию на работу, учебу и долгосрочное проживание, должны получить соответствующую визу.

За первые два месяца текущего года без пересечения границы были возвращены 211 граждан из 12 стран. Из них 148 граждан были из Китая, 24 – из Республики Корея и 19 – из Республики Узбекистан.

Поскольку визовые требования были смягчены и были выданы электронные визы для развития туризма и увеличения числа туристов, посещающих Монголию, число граждан, получивших электронные визы в туристических целях или освобожденных от визовых требований, таких как выполнение несанкционированной работы и участие в деятельности, не являющейся целью их визита, возросло, в то время как число граждан, которых развернули обратно на границе, за последние годы возросло. Об этом сообщило Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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