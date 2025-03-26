Монгольский певец стал лучшим оперным баритоном мира

CentralAsia (MNG) -

Амартувшин Энхбат возглавил рейтинг сайта Opera World, получив звание «Лучший оперный баритон».

Амартувшин Энхбат получил высокую оценку международных любителей оперы и критиков, продемонстрировав свой необыкновенный талант на самых престижных оперных сценах мира в течение 52 недель подряд. Это достижение подтверждает его статус одного из лучших баритонов в мире оперы. Примечательно, что Амартувшин также был назван «Лучшим оперным баритоном» в 2021 году.

С 2023 года Opera World классифицирует лучших оперных певцов мира по пяти категориям на основе их выступлений в крупнейших театрах. Чтобы попасть в список, певец должен выступать на известных площадках, таких как Teatro alla Scala в Милане, Metropolitan Opera House, Opéra National de Paris и Bavarian State Opera. Каждый раз, когда артист выступает в оперном театре, на фестивале или в концертном зале, он получает 100 баллов от профессионалов. Окончательный рейтинг определяется на основе общей суммы баллов, накопленных за 52 недели.

Первое место занял Амартувшин Энхбат, набравший 6100 баллов, второе место занял французский оперный певец Людовик Тезье с 5100 баллами, а третье место занял российский оперный певец Роман Бурденко с 4900 баллами.

Народный артист Монголии Амартувшин выступал на самых престижных сценах мира, включая Театр Сан-Карло — оперный театр в Неаполе, Италия; Театр Елисейских полей в Париже, Франция; Кильскую оперу в Германии; Оперный театр Валенсии в Испании; Тель-Авивский оперный театр в Израиле; Большой театр в Москве, Россия; и театр Pearl в Пекине, Китай.

Награды и признания:

2011 – Второе место на Международном конкурсе P.I. Конкурс Чайковского (Санкт-Петербург, Россия)

Июнь 2012 г. — Победитель конкурса «Опералия» Пласидо Доминго (Пекин, Китай)

Июнь 2015 г. — Участвовал в конкурсе «Певец мира» в Кардиффе

Серебряная медаль на конкурсе теноров Виньяса (Испания)

Специальный приз зрительских симпатий на конкурсе «Певец мира» BBC в Кардиффе

Январь 2017 г. — Выступление в престижном оперном театре Сан-Карло (Италия)

Июль 2017 г. — Выступление на Арена ди Верона, старейшей и самой известной оперной сцене Италии

Март 2018 г. — Лауреат почетной премии «BraVo»

Июль 2018 г. — Исполнил главную партию Набукко в опере Джузеппе Верди «Набукко»

Октябрь 2018 г. — Выступление в Театре Массимо Витторио Эмануэле

Февраль 2019 г. – пела в Королевском театре Турина (Турин, Италия).

источник: MiddleAsianNews

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