Крупные международные компании подали заявки на участие в тендере Aspire Mining в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Aspire Mining: Значительный прогресс достигнут на проекте по добыче коксующегося угля «Овоот».

Компания Aspire Mining объявила, что крупные международные компании подали заявки на тендер на разработку центра погрузки и переработки угля.

Проект компании Aspire Mining «Строительство инфраструктуры железнодорожного терминала Эрдэнэт» получил заявки от компаний, имеющих опыт развития угольной инфраструктуры в холодном климате, включая Монголию, Австралию, Китай и Южную Африку. Это знаменует собой значительный прогресс в проекте по добыче коксующегося угля «Овоот» в аймаке Хубсугул, говорится в заявлении компании.

Компания Aspire Mining проводит процесс отбора заявок на участие в тендере в сотрудничестве с австралийской консалтинговой фирмой Procurement.

Компания планирует завершить процесс отбора и начать реализацию проекта во втором квартале этого года.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения