Посол Монголии вручил верительное письмо Генеральному секретарю АСЕАН

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Энхтайван Дашням вручил верительное письмо Генеральному секретарю организации г-ну Као Ким Хорну 25 марта 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Генеральный секретарь Као Ким Хорн поздравил посла с назначением на эту ответственную должность посла в АСЕАН, пожелав ему больших успехов в работе.

Посол Энхтайван Дашням подчеркнул, что АСЕАН играет важную роль в содействии миру, стабильности и процветанию в регионе Юго-Восточной Азии, и подтвердил приверженность Монголии развитию сотрудничества с АСЕАН и ее государствами-членами, а также ее стремление установить партнерство с АСЕАН.

Монголия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве АСЕАН в 2005 году, и посол Энхтайван Дашням будет занимать пост посла Монголии в АСЕАН через 10 лет.

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