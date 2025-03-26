экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посол Монголии вручил верительное письмо Генеральному секретарю АСЕАН

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Энхтайван Дашням вручил верительное письмо Генеральному секретарю организации г-ну Као Ким Хорну 25 марта 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Генеральный секретарь Као Ким Хорн поздравил посла с назначением на эту ответственную должность посла в АСЕАН, пожелав ему больших успехов в работе.

Посол Энхтайван Дашням подчеркнул, что АСЕАН играет важную роль в содействии миру, стабильности и процветанию в регионе Юго-Восточной Азии, и подтвердил приверженность Монголии развитию сотрудничества с АСЕАН и ее государствами-членами, а также ее стремление установить партнерство с АСЕАН.

Монголия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве АСЕАН в 2005 году, и посол Энхтайван Дашням будет занимать пост посла Монголии в АСЕАН через 10 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com