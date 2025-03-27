Семья пастухов выступила с докладом на международной научной конференции в Оксфордском университете

CentralAsia (MNG) -

20–21 марта 2025 года состоялась «7-я Оксфордская междисциплинарная конференция по изучению жизнеобеспечения людей, живущих в пустынях и засушливых районах», организованная Школой географии и окружающей среды Оксфордского университета.

На этой конференции приняла участие семья скотоводов Л.Төмөрсух и Б.Ханд из сомона Өлзийт аймака Дундговь.

На конференции семья скотоводов выступила с докладом на тему «Мудрость кочевого поселения». В докладе подчеркивается сокращение запасов питьевой воды и сокращение видов растений.

Они также являются опытной семьей и ранее выступали в Индии с презентацией на тему «Выбор экологически чистого скота и экологичные скотоводы».

Засушливые земли мира представляют собой динамичные ландшафты, в которых обитают интересные культуры, средства к существованию, климат и окружающая среда. Огромные размеры и разнообразие пустынь создают замечательные возможности для исследований для ученых, общественности и практиков. Признанные за биоразнообразие, минеральные богатства, геополитику и население, засушливые земли находятся в центре сегодняшней глобальной повестки дня. Исследования и знания являются неотъемлемой частью создания осведомленности и понимания для решения реальных проблем на засушливых землях. Организация Объединенных Наций определяет 2024 год как «Год верблюдовых» и назначает 2026 год «Годом пастбищ и скотоводства». Это свидетельствует об актуальности исследований засушливых земель в разных дисциплинах, перспективах и географических регионах.

«7-я Оксфордская конференция по пустыне — это форум для обмена идеями, обсуждения и дебатов по вопросам, а также для знакомства с новыми коллегами и друзьями. Мы приветствуем всех, кто исследует, работает и живет в пустынных и полупустынных регионах мира: ученых и неученых, исследователей социальных и гуманитарных наук и ученых-физиков, наблюдателей и местных жителей. Междисциплинарное мероприятие включает два дня ярких выступлений, презентаций и панелей, а также время для общения, конференц-ужин и площадку в Оксфорде. За 15 лет серия конференций развила прочное сотрудничество и международное сотрудничество для позитивного глобального воздействия», — заявили организаторы.

источник: MiddleAsianNews

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