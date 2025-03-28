Международный аэропорт «Чингисхан» в Монголии нацелен на растущие рынки

CentralAsia (MNG) -

Несмотря на близость Монголии к России, закрытие российского воздушного пространства не оказало существенного влияния, при этом число пассажиров из Южной Кореи и Китая возросло, —сказал Гэсэр Ганбаатар, менеджер отдела корпоративной стратегии и планирования UBN.

Международный аэропорт Улан-Батора «Чингисхан» (UBN) стремится расширить свое международное сообщение, особенно с Ближним Востоком и Центральной Азией.

Главный международный воздушный порт Монголии также начал переговоры с правительством о возможной модернизации инфраструктуры, поскольку его пропускная способность приближается к пределу.

Гэсэр Ганбаатар, менеджер отдела корпоративной стратегии и планирования UBN, говорит, что аэропорт надеется расширить обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Казахстане, а также развивать традиционно популярные, но сезонные направления, такие как Таиланд, куда наблюдается большой исходящий трафик из Монголии, особенно в северную зиму.

В 2024 году UBN обслужил 2,18 млн пассажиров, из которых 1,7 млн ​​были международными. Главными рынками аэропорта были Сеул с 638 000 пассажиров, за которым следовали Пекин с 240 000 и Стамбул с 147 000.

Несмотря на близость к России, Гэсэр говорит, что UBN не был слишком подвержен закрытию российского воздушного пространства, и возникший дефицит был более чем восполнен ростом числа южнокорейских и китайских пассажиров. Однако Монголия столкнулась с существенным падением числа пролетов и соответствующих сборов в результате закрытия воздушного пространства для западных авиакомпаний.

UBN планирует достичь пассажиропотока в 2,4 миллиона человек к 2025 году, что превзойдет проектную пропускную способность аэропорта в 2,3 миллиона человек в год.

Аэропорт имеет один терминал площадью 37 000 м2 с 17 местами для парковки самолетов. Гэсэр говорит, что обсуждения по модернизации инфраструктуры могут включать дополнительные площади и места для стоянки самолетов.

источник: MiddleAsianNews

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