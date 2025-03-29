В Туркменистане у пастуха нашли 15 кг героина из Афганистана

CentralAsia (TM) - Пастух из генгешлика Дашкёпри (Daşköpri) Тагтабазарского этрапа Марыйского велаята выпасал скот у туркмено-афганской границы. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Недалеко от контрольно-следовой полосы пограничный наряд из 11-й заставы обнаружил небольшую упаковку, плотно обернутую полиэтиленовой пленкой. Позже выяснилось, что сообщники пастуха перебрасывали ему в условленные места пакеты с наркотиками через ограждения. Сотрудники МНБ нашли того, кому предназначалась упаковка с наркотиками.

Во время обыска 13 марта под заготовленным для скота кормом следователи обнаружили такие же упаковки весом по 400–500 граммов. В общей сложности у пастуха было изъято 15 килограммов героина.

Задержанный признался, что должен был переправить наркотики в Ахалский и Дашогузский велаяты.