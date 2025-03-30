экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Душанбе хотят создать музей таджикского футбола

CentralAsia (TJ) -  В строящемся в Душанбе новом стадионе будет открыт музей истории таджикского футбола, а также издана книга «История таджикского футбола». Об этом сообщает Федерация футбола РТ.

Федерация просит тех, у кого есть предметы и вещи, имеющие отношение к истории футбола, в том числе игровая футболка, кубки и медали, сертификаты и дипломы, а также книги и любые материалы, связанные с историей таджикского футбола, связаться с ними.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com