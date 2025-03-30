В Душанбе хотят создать музей таджикского футбола
- Таджикистан, спорт
- 11:24, 30 марта 2025
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CentralAsia (TJ) - В строящемся в Душанбе новом стадионе будет открыт музей истории таджикского футбола, а также издана книга «История таджикского футбола». Об этом сообщает Федерация футбола РТ.
Федерация просит тех, у кого есть предметы и вещи, имеющие отношение к истории футбола, в том числе игровая футболка, кубки и медали, сертификаты и дипломы, а также книги и любые материалы, связанные с историей таджикского футбола, связаться с ними.
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