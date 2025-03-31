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Нандинжигуур и Буянхишиг стали двукратными чемпионами мира по шахматам
слева: Нандинжигуур и Буянхишиг
слева: Нандинжигуур и Буянхишиг

CentralAsia (MNG) -  

Первенство мира по шахматам 2025 среди школьников в возрастных группах до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет прошло во Врнячка-Бане (Сербия) с 19 по 29 марта 2025 года.

Право на участие в каждой возрастной категории имеют:

- До 7 лет: Игроки, родившиеся 1 января 2018 года или моложе,

- До 9 лет: Игроки, родившиеся 1 января 2016 года или моложе,

- До 11 лет: Игроки, родившиеся 1января 2014 года или моложе,

- До 13 лет: игроки, родившиеся 1 января 2012 года или моложе,

- До 15 лет: игроки, родившиеся 1 января 2010 года или моложе,

- До 17 лет: игроки, родившиеся 1 января 2008 года или моложе.

11-летняя монгольская шахматистка Нандинжигуур Чинзориг во второй раз завоевала титул чемпионки мира FIDE среди юниоров.

Она победила на чемпионате мира среди девушек до 11 лет, который проходит в Сербии. В 2024 году она впервые выиграла чемпионат мира.

Тогда Буянхишиг Батпэлдэн завоевала титул чемпионат мира среди девушек до 17 лет. В 2023 году она стала чемпионкой мира, в 2024 году завоевала серебро на ЧМ.

Уранзаяа Шагдарсурэн
Уранзаяа Шагдарсурэн

Кроме того, Уранзаяа Шагдарсурэн завоевала серебро на чемпионате мира среди девушек до 9 лет.

источник: MiddleAsianNews

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