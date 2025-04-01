MIAT Mongolian Airlines планирует замену B757-200PCF

CentralAsia (MNG) -

В 2022 году MIAT - Mongolian Airlines (OM, Улан-Батор) получила свой первый специализированный грузовой самолет B757-200PCF, взятый в аренду у Aquila Air Capital.

Однако монгольская авиакомпания планирует заменить грузовой самолет B757-200 (PCF). Компания пока не прокомментировала эту новость.

Компания Precision Aircraft Solutions разработала, спроектировала, сертифицировала и продолжает поставлять первый в мире грузовой самолет B757-200PCF на 15 поддонов, включая варианты Rolls Royce и Pratt & Whitney.

Precision B757-200PCF — это ошеломляющий успех, сертифицированный FAA, EASA, CAAC, Бразилией и Канадой, — более 120 самолетов поставлены и находятся в эксплуатации по всему миру.

B757-200PCF от Precision — лидер рынка с самой низкой рабочей массой пустого самолета и самой высокой доступной полезной нагрузкой среди всех производимых сегодня моделей 757.

B757-200PCF имеет самую низкую рабочую массу пустого самолета среди грузовых самолетов B757 — всего 115 500–116 000 фунтов.

Это делает его на 1500–1800 фунтов легче конкурентов! AND Precision предлагает дополнительные существенные опциональные улучшения веса.

источник: MiddleAsianNews

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