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Монгольская бегунья завоевала бронзу на чемпионате Азии по марафону

CentralAsia (MNG) -  

20-й чемпионат Азии по марафону состоялся в Цзясине, Китайская Народная Республика, 30 марта 2025 года. На чемпионате монгольская спортсменка Хишигсайхан Галбадрах завоевала бронзовую медаль в забеге на 42 км.

20-й чемпионат Азии по марафону собрал 54 марафонца из 18 стран. В женской категории соревновались 20 спортсменов, а мастер спорта международного класса Хишигсайхан завоевала бронзу со временем 2:28:56. Между тем, в мужской категории заслуженный спортсмен Монголии Сэр-Од Бат-Очир занял шестое место со временем 2:15:13.

Это вторая медаль Хишигсайхан Галбадрах на чемпионате Азии по марафону, так как в прошлом году она выиграла золотую медаль.

Бямбажав Цэвээнравдан занял третье место
Бямбажав Цэвээнравдан занял третье место
Хишигсайхан Галбадрах завоевала золото в 2024 году
Хишигсайхан Галбадрах завоевала золото в 2024 году

Ранее монгольские бегуны завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на чемпионате Азии по марафону. Сэр-Од Бат-Очир завоевал золото в 2013 году и серебро в 2008 году, в то время как Бямбажав Цэвээнравдан выиграл бронзу в 2017 году, а Хишигсайхан Галбадрах обеспечила себе золото в 2024 году.

источник: MiddleAsianNews

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