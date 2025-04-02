Началось обучение тренеров и преподавателей по расширению прав и возможностей семьи для детских садов

CentralAsia (MNG) - Международный семейный центр One Sky («Одно небо») в Монголии запустил одну из своих основных программ — обучающий курс по расширению прав и возможностей семей в Монголии. Об этом сообщило onesky.org.

На первом этапе программы в обучении принимают участие 30 методистов и педагогов из 15 государственных детских садов Баянзурхского района Улан-Батора. Программа обучения по расширению прав и возможностей семьи направлена ​​на просвещение родителей о важности здорового развития их детей, а также на предоставление им практических знаний и навыков для поддержки воспитания своих детей.

Старший советник Сара Клаус сказала: «Наша организация реализует программу по расширению прав и возможностей родителей и поддержке матерей и отцов с маленькими детьми. Родители маленьких детей поделятся своими знаниями с воспитателями детских садов о том, как способствовать развитию детей в семейной среде. Это внесет значительный вклад в общее развитие детей. Согласно исследованию, проведенному ЮНИСЕФ Монголии, подходы к воспитанию детей, ориентированные на ребенка, доказали свою высокую эффективность. Ожидается, что обучение даст положительные результаты, включая повышение осведомленности о здоровье, снижение уровня стресса и улучшение межличностных отношений. Кроме того, участники получат важные знания об обеспечении правильного питания и диетического баланса для маленьких детей».

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