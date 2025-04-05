Сильные сверхновые спровоцировали по меньшей мере два вымирания на Земле

CentralAsia (CA) - По крайней мере два массовых вымирания в истории Земли, вероятно, были вызваны разрушительным воздействием близких взрывов сверхновых, говорится в новом исследовании, пишут исследователи из Университета Кила.

Эти сверхмощные взрывы, вызванные гибелью массивной звезды, могли ранее лишить атмосферу Земли озона, вызвать кислотные дожди и подвергнуть жизнь вредному воздействию ультрафиолетового излучения Солнца.

Они считают, что взрыв сверхновой звезды вблизи Земли может быть виноват в позднем девонском и ордовикском вымираниях, которые произошли 372 и 445 млн лет назад соответственно. Ордовикское вымирание уничтожило 60% морских беспозвоночных в то время, когда жизнь была в основном ограничена морем, а позднее девонское уничтожило около 70% всех видов и привело к огромным изменениям в видах рыб, обитавших в наших древних морях и озерах.

«Взрывы сверхновых приносят в межзвездную среду тяжелые химические элементы, которые затем используются для формирования новых звезд и планет. Но если планета, включая Землю, находится слишком близко к такому событию, это может иметь разрушительные последствия. Взрывы сверхновых — одни из самых энергичных взрывов во Вселенной. Если бы массивная звезда взорвалась как сверхновая вблизи Земли, результаты были бы разрушительными для жизни на Земле. Данное исследование предполагает, что это уже произошло», - пишут авторы исследования.

Исследователи пришли к такому выводу, проведя «перепись» массивных звезд в килопарсеке (около 3260 световых лет) от Солнца. Они изучали распределение этих массивных звезд, известных как OB-звезды, чтобы узнать больше о том, как формируются звездные скопления и галактики, используя Млечный Путь в качестве эталона, и о скорости формирования этих звезд в нашей галактике.

Эта перепись позволила исследователям рассчитать скорость образования сверхновых в галактике, что важно для наблюдений за сверхновыми, образованием остатков сверхновых и массивных звездных остатков, таких как черные дыры и нейтронные звезды во всей Вселенной.

Полученные данные также будут полезны для будущего развития детекторов гравитационных волн, которые являются полезным инструментом для ученых, изучающих структуру и происхождение Вселенной. В рамках этой работы команда исследователей рассчитала частоту появления сверхновых в пределах 20 парсеков от Солнца, или примерно 65 световых лет, и сравнила ее с приблизительной частотой массовых вымираний на Земле, которые ранее приписывались близким сверхновым. При этом не учитываются вымирания, связанные с другими факторами, такими как столкновения с астероидами или ледниковые периоды.

Сравнив эти наборы данных, эксперты пришли к выводу, что их исследование подтверждает теорию о том, что взрыв сверхновой был причиной позднего девонского и ордовикского вымирания - двух из пяти известных массовых вымираний в истории Земли.

Астрономы полагают, что в галактиках, подобных Млечному Пути, каждый век происходит примерно одна-две сверхновые - а возможно, и того меньше, - но есть и хорошие новости: в ближайшие миллионы лет или около того сверхновые могут произойти только у двух ближайших звезд: Антарес и Бетельгейзе.