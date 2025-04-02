Умер сыгравший главную роль в фильме «Бэтмен навсегда» актер Вэл Килмер

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- 10:31, 02 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Голливудский актер Вэл Килмер, наиболее известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь артиста Мерседес.
«Причиной [смерти] стала пневмония», — рассказала она. По словам женщины, до этого актер болел раком горла, но позднее ему удалось победить эту болезнь.
Вэл Килмер окончил Джульярдскую школу драматических искусств, в 1981 году начал выступать в театре. Его первой ролью в кино стала комедия «Совершенно секретно!» в 1984 году. В 1986-м исполнил одну из главных ролей в боевике «Лучший стрелок» («Top Gun») — он собрал в прокате $353 млн и принес актеру мировую известность. В 1991 году сыграл вокалиста The Doors Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз», все песни в киноленте актер исполнял сам.
В 1995 году Вэл Килмер исполнил роль супергероя Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». В том же году на экраны вышел боевик Майкла Манна «Схватка», за роль в котором Килмера номировали на премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана». Аналогичной номинации он удостоился за криминальную комедию «Поцелуй на вылет» (2005).