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Умер сыгравший главную роль в фильме «Бэтмен навсегда» актер Вэл Килмер

CentralAsia (CA) -  Голливудский актер Вэл Килмер, наиболее известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь артиста Мерседес.

«Причиной [смерти] стала пневмония», — рассказала она. По словам женщины, до этого актер болел раком горла, но позднее ему удалось победить эту болезнь.

Вэл Килмер окончил Джульярдскую школу драматических искусств, в 1981 году начал выступать в театре. Его первой ролью в кино стала комедия «Совершенно секретно!» в 1984 году. В 1986-м исполнил одну из главных ролей в боевике «Лучший стрелок» («Top Gun») — он собрал в прокате $353 млн и принес актеру мировую известность. В 1991 году сыграл вокалиста The Doors Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз», все песни в киноленте актер исполнял сам.

В 1995 году Вэл Килмер исполнил роль супергероя Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». В том же году на экраны вышел боевик Майкла Манна «Схватка», за роль в котором Килмера номировали на премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана». Аналогичной номинации он удостоился за криминальную комедию «Поцелуй на вылет» (2005).

 

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