Фестиваль «UB Food» пройдет на главной площади столицы в этом месяце

CentralAsia (MNG) -

По случаю начала туристического сезона администрация губернатора столицы организует фестиваль «UB Food», который пройдет во вторую неделю апреля 2025 года и направлен на знакомство граждан и туристов с национальными и международными кулинарными традициями.

Монахи монастыря Гандантэгчинлен, центра монгольского буддизма, приготовят суп с лапшой в чугунном котле весом в тонну по традиционному методу, распространяя тем самым монгольскую кулинарную культуру.

Фестиваль «UB Food» пройдет на главной площади Улан-Батора с 8 по 14 апреля 2025 года. В этом году на мероприятии будут представлены вкусы и кулинарное наследие Узбекистана. Примечательно, что узбекский шеф-повар приготовит и представит фирменные блюда Узбекистана, включая плов, шашлык, казан-кебаб и самсу, предложив посетителям настоящий кулинарный опыт.

В рамках мероприятия также пройдут выступление диджея, сессия открытого микрофона, художественное представление «Бага Тойрог», ярмарка узбекских товаров, выступление театра Улан-Батора, концерт эстрадного оркестра «Анир», живые музыкальные выступления и различные кулинарные конкурсы, которые понравятся молодежи и посетителям.

Хотя на фестивале «UB Food» в первую очередь будут представлены блюда монгольской и узбекской кухни, он также познакомит индустрию общественного питания и широкую общественность со вкусами, качеством и стандартами различных международных кухонь.

Цель фестиваля — привлечь туристов увлекательными культурными и кулинарными представлениями. В дальнейшем «UB Food Festival» будет проводиться регулярно, играя значительную роль в развитии туризма в Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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