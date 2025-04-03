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С 5 апреля Землю накроют магнитные бури. Прогноз

CentralAsia (KZ) -  С 5 апреля на Землю обрушится магнитная буря, прогнозируют специалисты в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Завтра и послезавтра вероятность магнитных штормов составляет 51%.

Утром 5 апреля ожидается магнитная буря уровня G1 (слабая буря). Далее 8-10 апреля также ожидаются магнитные бури. 

Всего за апрель прогнозируется 6 магнитных штормов.

 

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