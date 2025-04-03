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Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3085 человек
В пятницу автомобилисты проезжают мимо поврежденного здания в Мандалае. Рейтер
В пятницу автомобилисты проезжают мимо поврежденного здания в Мандалае. Рейтер

CentralAsia (CA) -  Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3085 человек. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Государственного административного совета Мьянмы. Еще 4715 человек пострадали, 341 человек пропал без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн.  Толчки ощутили жители соседних стран, в том числе Таиланда.

По данным Dailynews, число погибших в Бангкоке выросло до 22. Еще 34 человека пострадали. В городе обрушился 30-этажный строящийся небоскреб.

 

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